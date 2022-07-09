Терлюга: Я горда, что выиграла эту медаль для своей страны
Одесская каратистка представляла нашу страну в весовой категории до 55 кг. На своем пути в групповом раунде Терлюга одолела соперниц из Бразилии и Болгарии, пишет 24 канал.
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Следует отметить болгарку Ивет Горанову, которую Анжелика побеждает уже второй раз в этом году. Терлюга удачно постилась оппонентке за болезненное поражение в финале Олимпийских Игр-2020.
В полуфинале украинка одолела американку, а в финале была сильнее действующей чемпионки мира из Египта (1:0).
Уже на своих дебютных Всемирных Играх Терлюга завоевала "золото".
После победы каратистка прокомментировала свой успех. Анжелика посвятила ее Украине и заявила, что горда родиться украинкой. Терлюга уверена, что следующей будет победа страны в войне с Россией.
Я горда, что выиграла эту медаль для своей страны. Я горда быть украинкой. И я горда, что принесла что-то хорошее для Украины. Это была моя мечта: выиграть эту медаль и сделать это в самых сложных условиях. Я уверена, что скоро мы победим, и моя страна победит во всем,
– сказала победительница Всемирных Игр-2022.
- В этот день на татами появилась Екатерина Кривая, но к сожалению, каратистке не удалось выйти из группы.
- Скорее всего, это не единственная медаль Украины на Всемирных Играх в карате. На татами выйдут еще четыре каратиста – Станислав Горуна, Анита Серегина, Галина Мельник и Ризван Талибов.