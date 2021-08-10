В Барселоне – новая эра: со стадиона каталонцев убрали огромное изображение Месси

10 августа 2021 , 20:05
Читати новину українською

Источник:

Mundo Deportivo

Лионель Месси после более 20 лет, проведенных в Барселоне, покинул каталонский клуб. С домашнего стадиона "сине-гранатовых" – Камп Ноу – убрали фото аргентинца.

Изображение Месси убрали с Камп Ноу

Работники арены сняли огромное изображение лучшего игрока в историю "блауграны" 10 августа. Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях.

Читайте также Месси перешел в ПСЖ

Стоит отметить, что нет ничего удивительного в том, что фото Месси убрали с домашнего стадиона Барселоны. Ведь, он больше не является футболистом каталонцев.

Лионель Месси официально покинул Барселону

К теме Месси прослезился во время прощальной пресс-конференции в Барселоне: видео

Автор: Олег Васьків