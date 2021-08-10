В Барселоне – новая эра: со стадиона каталонцев убрали огромное изображение Месси
10 августа 2021 , 20:05Читати новину українською
Источник:Mundo Deportivo
Лионель Месси после более 20 лет, проведенных в Барселоне, покинул каталонский клуб. С домашнего стадиона "сине-гранатовых" – Камп Ноу – убрали фото аргентинца.
Изображение Месси убрали с Камп Ноу
Работники арены сняли огромное изображение лучшего игрока в историю "блауграны" 10 августа. Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях.
Читайте также Месси перешел в ПСЖ
Стоит отметить, что нет ничего удивительного в том, что фото Месси убрали с домашнего стадиона Барселоны. Ведь, он больше не является футболистом каталонцев.
Лионель Месси официально покинул Барселону
- У Лионеля Месси 30 июня закончился контракт с каталонской Барселоной – футболист получил статус свободного агента.
- Руководство "сине-гранатовых" старалось любыми способами удержать аргентинского гения – стороны вели переговоры.
- Однако помехой новому контракту стали правила Ла Лиги. "Блауграна" 5 августа официально сообщила об уходе форварда.
К теме Месси прослезился во время прощальной пресс-конференции в Барселоне: видео