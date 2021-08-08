Барселона не смогла подписать новый контракт с Месси. При том что футболист согласился на значительное понижение зарплаты. Помешали финансовые ограничения – клуб не имел свободных денег, выйдя за пределы финансового фейр-плей. Поэтому Месси покинул Барселону.

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В воскресенье, 8 августа, Барселона решила организовать прощальную пресс-конференцию для своего уже бывшего игрока. Для этого в зале выставили все трофеи, которые клуб выиграл вместе с Месси. Всего таких кубков – 35, в том числе и четыре победы в Лиге чемпионов.

Месси не сдерживал слез на прощальной пресс-конференции.

Не знаю, смогу ли я говорить. В эти дни я много думал о том, что сказать. Правда в том, что ничего не получилось. Я был подавлен. После стольких лет, после жизни, прожитой здесь, мне очень сложно идти. Я не был готов к этому. Не верю в то, что это происходит на самом деле. В прошлом году я хотел уйти, но сейчас я хотел остаться, хотел жить в своем доме. Это то, чего я хотел больше всего. Продолжать наслаждаться жизнью в Барселоне, спортом, повседневной жизнью. Это было прекрасно, но сегодня я должен попрощаться. Мне было 13 лет, когда я оказался в Барселоне, и через 21 год я покидаю это место с женой и тремя каталоно-аргентинскими детьми. Это наш дом,

– заявил Месси на пресс-конференции.

По его словам, он не так представлял свое прощание с клубом. Он хотел, чтобы это произошло на стадионе в присутствии болельщиков.

"Я скучал по болельщикам во время пандемии и хотел услышать, как они в последний раз кричат ​​мое имя. Это было бы хорошее прощание. Но получилось иначе, и я хочу поблагодарить их за поддержку в течение стольких лет. Я всегда чувствовал их поддержку, чувствовал признание и любовь этого клуба. Надеюсь, я вернусь в Барселону в любом качестве. Надеюсь, смогу сделать вклад в великое будущее Барселоны. Вероятно, я забыл многое из того, что хотел сказать, но я нахожусь не в лучшем состоянии. Спасибо всему миру", – заявил Месси.

Слова Месси зал встретил аплодисментами. А сам игрок не смог сдержать слез в этот момент.

Напомним, что Месси всю свою карьеру провел в Барселоне. Он дебютировал за команду в 2004 году, когда ему было 17 лет. Летом 2021 года у футболиста закончился контракт. Барселона стремилась подписать с ним новое соглашение, но не смогла этого сделать из-за финансовых затруднений, которые наложены на клуб.