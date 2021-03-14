Один из лидеров атаки Ромы Генрих Мхитарян не сможет помочь команде в ответном матче против Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Армянский полузащитник не сыграет из-за травмы, которую получил в первой игре.

Без Мхитаряна

Бывший игрок "горняков" Генрих Мхитарян травмировал колено еще в первом поединке между Ромой и Шахтером. Теперь футболист не поможет команде в Киеве.

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После обследования стало известно, что полузащитнику потребуется три недели на восстановление. В соответствии Генрих не только пропустит матчи "волков" в Серии А и Лиге Европы, но и пропустит сразу три мартовские поединки национальной команды в квалификации на чемпионат мира.

Какие матчи пропустит Мхитарян

Парма – Рома

Шахтер – Рома

Лихтенштейн – Армения

Армения – Исландия

Армения – Румыния

В первой встрече с дончанами Рома сделала комфортное преимущество. Команда Паулу Фонсеки завершила поединок со счетом 3:0 в свою пользу. Ответный Матч Шахтера и Ромы состоится 18 марта на НСК "Олимпийский".

К слову. В этом сезоне Мхитарян сыграл в футболке римлян 34 встречи, в которых наколотил 11 голов и отдал столько же ассистов.