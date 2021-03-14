Ключевой игрок Ромы не сыграет против Шахтера в Лиге Европы
Один из лидеров атаки Ромы Генрих Мхитарян не сможет помочь команде в ответном матче против Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Армянский полузащитник не сыграет из-за травмы, которую получил в первой игре.
Источник:Vnews.am.
Без Мхитаряна
Бывший игрок "горняков" Генрих Мхитарян травмировал колено еще в первом поединке между Ромой и Шахтером. Теперь футболист не поможет команде в Киеве.
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После обследования стало известно, что полузащитнику потребуется три недели на восстановление. В соответствии Генрих не только пропустит матчи "волков" в Серии А и Лиге Европы, но и пропустит сразу три мартовские поединки национальной команды в квалификации на чемпионат мира.
Какие матчи пропустит Мхитарян
- Парма – Рома
- Шахтер – Рома
- Лихтенштейн – Армения
- Армения – Исландия
- Армения – Румыния
В первой встрече с дончанами Рома сделала комфортное преимущество. Команда Паулу Фонсеки завершила поединок со счетом 3:0 в свою пользу. Ответный Матч Шахтера и Ромы состоится 18 марта на НСК "Олимпийский".
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