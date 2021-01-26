Динамо – Брюгге: матч Лиги Европы в Киеве может состояться со зрителями на трибунах
Футболисты киевского Динамо проведут 18 февраля на столичном НСК "Олимпийский" первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против бельгийского Брюгге.
Источник: Meta-ratings.com.ua
Динамо планирует обратиться к властям Киева, чтобы позволить зрителям частично присутствовать на НСК Олимпийский в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине.
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Стоит отметить, что УЕФА разрешает посещение матчей болельщиками, но заполненность стадиона должна составлять не более 30 процентов. При этом окончательное решение должны принимать власти на местах.
- В текущем сезоне "бело-синие" уже проводили один еврокубковый матч со зрителями. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу уступили Ювентусу (0:2).
- В феврале Брюгге сыграет с Динамо в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится в Киеве 18 февраля.
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