Футболисты киевского Динамо проведут 18 февраля на столичном НСК "Олимпийский" первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против бельгийского Брюгге.

Источник: Meta-ratings.com.ua

Динамо планирует обратиться к властям Киева, чтобы позволить зрителям частично присутствовать на НСК Олимпийский в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине.

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Стоит отметить, что УЕФА разрешает посещение матчей болельщиками, но заполненность стадиона должна составлять не более 30 процентов. При этом окончательное решение должны принимать власти на местах.