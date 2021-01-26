Динамо и Шахтер стартуют одновременно: УПЛ утвердила дату матчей второго круга
Второй круг украинской Премьер-лиги (УПЛ) стартует в субботу, 13-го февраля. Лидеры чемпионата Украины Динамо и Шахтер свои матчи 13-го тура сыграют одновременно.
Источник: УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 14, 15 и 16 туров УПЛ.
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14 Тур
13 февраля (суббота)
- Минай – Львов 14:00
- Заря – Десна 14:00
- Колос – Шахтер 17:00
- Динамо – Олимпик 17:00
14 февраля (воскресенье)
- Мариуполь – Александрия 14:00
- Движение – Ворскла 17:00
- Днепр-1 – Ингулец 17:00
15 Тур
19 февраля (пятница)
- Олимпик – Днепр-1 19:00
20 февраля (суббота)
- Мариуполь – Заря 14:00
- Александрия – Минай 17:00
- Львов – Колос 19:30
21 февраля (воскресенье)
- Ингулец – Ворскла 14:00
- Шахтер – Рух 17:00
- Десна – Динамо 19:30
16 Тур
26 февраля (пятница)
- Десна – Ингулец 19:00
27 февраля (суббота)
- Мариуполь – Днепр-1 14:00
- Ворскла – Александрия 17:00
- Колос – Движение 19:30
28 февраля (воскресенье)
- Минай – Олимпик 14:00
- Шахтер – Заря 17:00
- Львов – Динамо 19:30
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