Второй круг украинской Премьер-лиги (УПЛ) стартует в субботу, 13-го февраля. Лидеры чемпионата Украины Динамо и Шахтер свои матчи 13-го тура сыграют одновременно.

Источник: УПЛ Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 14, 15 и 16 туров УПЛ. Кстати Суркис готов продать Динамо 14 Тур 13 февраля (суббота) Минай – Львов 14:00

Заря – Десна 14:00

Колос – Шахтер 17:00

Динамо – Олимпик 17:00 14 февраля (воскресенье) Мариуполь – Александрия 14:00

Движение – Ворскла 17:00

Днепр-1 – Ингулец 17:00 15 Тур 19 февраля (пятница) Олимпик – Днепр-1 19:00 20 февраля (суббота) Мариуполь – Заря 14:00

Александрия – Минай 17:00

Львов – Колос 19:30 21 февраля (воскресенье) Ингулец – Ворскла 14:00

Шахтер – Рух 17:00

Десна – Динамо 19:30 16 Тур 26 февраля (пятница) Десна – Ингулец 19:00 27 февраля (суббота) Мариуполь – Днепр-1 14:00

Ворскла – Александрия 17:00

Колос – Движение 19:30 28 февраля (воскресенье) Минай – Олимпик 14:00

Шахтер – Заря 17:00

Львов – Динамо 19:30 После первого круга Динамо единолично возглавлю турнирную таблицу. Киевляне набрали 30 очков. Шахтер, который на втором месте, отстает всего на один балл. Аутсайдером УПЛ является Днепр-1, набравший всего 8 очков.