Наставник "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу в первом туре Лиги чемпионов над "Реалом". Донецкий клуб впервые в истории победил мадридцев со счетом 3:2.

Луиш Каштру выразил свое удовлетворение игрой "Шахтера". Португальский наставник акцентировал внимание на том, что футболисты выполнили задание на игру. Об этом сообщает 24 канал.

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"Очень хороший результат. Понимали, какие сложности будут во время матча, определили стратегию. Выполнили все запланированное. Игроки фантастически все выполнили на поле. Мы были командой с первой до последней минуты матча.

Когда мы внимательны и дисциплинированы, мы знаем, насколько мы квалифицированы, какие у нас качества, мы находимся ближе к победе. Даже против такого клуба, как "Реал". У них множество фантастических игроков, но мы смогли пройти через все сложности и увезти хорошую победу из Мадрида", – сказал Каштру.

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Первый тайм – лучший "Шахтера" в сезоне

Луиш Каштру согласился, что первый тайм в игре с "Реалом" – лучший для "Шахтера" в этом сезоне. По итогам первого тайма "горняки" побеждали "сливочных" 3:0.

Да, можно так сказать. Мы создавали моменты. Во втором тайме тоже были возможности забить, но результат был очень близким – 2:3. Это заставило нас еще больше обороняться. Тогда мы немного подумали: "Вот бы матч закончился быстрее". В любом случае это была хорошая возможность, чтобы вырасти как команда. Мы показывали, что мощные тактически, технически, что мы уверены в будущем,

– отметил тренер дончан.

В то же время Каштру не согласился, что "Реал" сумел отыграть два гола, ведь линия обороны "Шахтера" была слишком молодой.

"Мы функционируем, как команда, обороняемся, как команда, и атакуем. Мы никогда не будем разделять команду. Возраст игроков меня не интересует. Только то – чего мы стоим как команда. Мы сегодня были сильны, амбициозны, храбры, сплочены.

Наша команда всегда понимала, что может выиграть, если будет внимательной на протяжении всего матча. Я доволен командой. Также счастлив, что вся семья "Шахтера" празднует. Многие ребята не с нами, но они очень рады тому, что мы сделали. Мы также радуемся, что можем подарить им эту радость", – резюмировал Каштру.