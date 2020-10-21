Один из героев "Шахтера" в матче против мадридского "Реала" Виктор Корниенко прокомментировал победу "горняков". "Шахтер" 21-го октября сенсационно одолел "Реал" в Мадриде.

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко, принявший участие в первом голе своей команды, дебютировал в Лиге чемпионов. Об этом сообщает 24 канал.

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Это начало Лиги чемпионов. Было волнение. В первом тайме показали свою игру, забили три прекрасных гола. В первом тайме сделали игру,

- прокомментировал Корниенко победу.

"Реал" вышел с недооценкой

Корниенко признался, что сильно настраивался на игру, ведь это был его первый матч в Лиге чемпионов. "Дебют – переживал. Хотел хорошо сыграть. Перенервничал", – ответил Виктор на вопрос о быстрой желтой карточке.

Футболист "Шахтера" считает, что " Реал" вышел на матч с недооценкой.

Мне кажется, они вышли с недооценкой. Но мы показали свою игру, свой почерк,

- сказал Виктор.

"Шахтер" после первого тайма побеждал 3:0, но сразу после перерыва дважды пропустил. По словам Корниенко, после того, как счет стал 3:2, игроки начали нервничать.

"Нужно было концентрироваться, мандраж появился. Но мы вы выдержали", – резюмировал Корниенко.