Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував перемогу в першому турі Ліги чемпіонів над "Реалом". Донецький клуб вперше в історії переміг мадридців з рахунком 3:2.

Луїш Каштру висловив своє задоволення грою "Шахтаря". Португальський наставник акцентував увагу на тому, що футболісти виконали завдання на гру. Про це повідомляє 24 канал.

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"Дуже хороший результат. Розуміли, які складнощі будуть під час матчу, визначили стратегію. Виконали все заплановане. Гравці фантастично все виконали на полі. Ми були командою з першої до останньої хвилини матчу.

Коли ми уважні і дисципліновані, ми знаємо, наскільки ми кваліфіковані, які у нас якості, ми перебуваємо ближче до перемоги. Навіть проти такого клубу, як "Реал". У них безліч фантастичних гравців, але ми змогли пройти через всі складності і відвезти хорошу перемогу з Мадрида", – сказав Каштру.

До слова: Герой "Шахтаря" прокоментував перемогу над "Реалом"

Перший тайм – найкращий "Шахтаря" в сезоні

Луїш Каштру погодився, що перший тайм у грі з "Реалом" – найкращий для "Шахтаря" у цьому сезоні. За підсумками першого тайму "гірники" перемагали "вершкових" 3:0.

Так, можна так сказати. Ми створювали моменти. У другому таймі теж були можливості забити, але результат був дуже близьким – 2:3. Це змусило нас ще більше оборонятися. Тоді ми трохи подумали: "Ось би матч закінчився швидше". У будь-якому випадку це була хороша можливість, щоб вирости як команда. Ми показували, що могутні тактично, технічно, що ми впевнені в майбутньому,

– зазначив тренер донеччан.

Водночас Каштру не погодився, що "Реал" зумів відіграти два голи, адже лінія оборони "Шахтаря" була надто молодою.

"Ми функціонуємо, як команда, обороняємося, як команда, і атакуємо. Ми ніколи не будемо розділяти команду. Вік гравців мене не цікавить. Тільки те – чого ми вартуємо як команда. Ми сьогодні були сильні, амбітні, хоробрі, згуртовані.

Наша команда завжди розуміла, що може виграти, якщо буде уважною протягом всього матчу. Я задоволений командою. Також щасливий, що вся сім'я "Шахтаря" святкує. Багато хлопців не з нами, але вони дуже раді тому, що ми зробили. Ми також радіємо, що можемо подарувати їм цю радість", – резюмував Каштру.