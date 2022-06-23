Смерть Марадоны: 8 медицинских работников предстанут перед судом за умышленное убийство
Источник:BBC
Легендарный футболист Диего Марадоны скончался 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.
Медиков сочли виновными
После смерти Марадоны в Аргентине приступили к расследованию. В мае 2021 года офис прокурора предъявил обвинение семи врачам в убийстве легендарного футболиста.
До теми Медикам Марадони висунули звинувачення у вбивстві
Восемь медицинских работников предстанут перед судом по обвинению в преступной халатности в связи со смертью легендарного аргентинского футболиста.
Медицинская комиссия установила, что лечение Марадоны имело очень много недостатков и нарушений. Поэтому судья распорядился о возбуждении уголовного дела по делу об убийстве.
Комиссия также заключила, что медперсонал поступал неадекватно и безрассудно. Если бы его лечение занимались лучше, Марадона имел бы более высокие шансы выжить после операции на тромбе головного мозга.
Среди обвиняемых – нейрохирург и личный врач Марадоны Леопольдо Луке, психиатр и психолог, два врача, две медсестры и их начальник. Все они отрицают свою ответственность за его смерть.
Согласно Уголовному кодексу Аргентины, за это преступление могут быть приговорены к заключению на срок от 8 до 25 лет.
Что известно о легендарном игроке
- Марадона в Европе выступал за Севилью, Барселону и Наполи.
- Со сборной Аргентины победил на Кубке мира 1986 года, в этом же году его признали лучшим игроком мира.
- В возрасте 60 лет Марадона покинул этот мир.
- Ранее аргентинский журналист, врач и писатель Нельсон Кастро рассказал, что легендарный футболист похоронен без сердца. Это сделали для того, чтобы уберечь его от фанатов и исследовать причину смерти.