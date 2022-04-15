Медикам грозит серьезное наказание
Легендарный футболист скончался 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.
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После смерти Марадоны в Аргентине приступили к расследованию. В мае 2021 года офис прокурора предъявил обвинение семью врачам в убийстве Марадоны.
17 из 22 экспертов заявили, что Марадона обладал рядом патологий и был "неполностью умственно дееспособным". Также они убеждены, что у известного игрока было бы больше шансов выжить, если бы его сразу госпитализировали в больницу, однако его выписали после операции.
Прокуратура выяснила, что Марадона мучался не менее 12 часов из-за ненадлежащего ухода в условиях госпитализации на дому, а также из-за метода лечения, который был избран медицинской бригадой.
Обвинения в непреднамеренном убийстве были предъявлены нейрохирургу Леопольдо Луке, психиатру Агустину Косачеву, психологу Карлосу Диасу, медицинскому координатору Нэнси Форлини, координатору медработников Мариано Перрони, медикам Рикардо Альмирону и Даяни Мадрид.
Если медицинских работников признают виновными, то им грозит серьезное наказание в размере от 8 до 25 лет тюрьмы, а также лишатся лекарственных лицензий.
Когда именно должны состояться первые судебные слушания, неизвестно.