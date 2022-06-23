Медиков сочли виновными

После смерти Марадоны в Аргентине приступили к расследованию. В мае 2021 года офис прокурора предъявил обвинение семи врачам в убийстве легендарного футболиста.

До теми Медикам Марадони висунули звинувачення у вбивстві

Восемь медицинских работников предстанут перед судом по обвинению в преступной халатности в связи со смертью легендарного аргентинского футболиста.

Медицинская комиссия установила, что лечение Марадоны имело очень много недостатков и нарушений. Поэтому судья распорядился о возбуждении уголовного дела по делу об убийстве.

Комиссия также заключила, что медперсонал поступал неадекватно и безрассудно. Если бы его лечение занимались лучше, Марадона имел бы более высокие шансы выжить после операции на тромбе головного мозга.

Среди обвиняемых – нейрохирург и личный врач Марадоны Леопольдо Луке, психиатр и психолог, два врача, две медсестры и их начальник. Все они отрицают свою ответственность за его смерть.

Согласно Уголовному кодексу Аргентины, за это преступление могут быть приговорены к заключению на срок от 8 до 25 лет.

Что известно о легендарном игроке