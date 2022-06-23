Медиків визнали винними

Після смерті Марадони в Аргентині розпочали розслідування. У травні 2021 року офіс прокурора висунув звинувачення сімом лікарям у вбивстві легендарного футболіста.

До теми Медикам Марадони висунули звинувачення у вбивстві

Вісім медичних працівників постануть перед судом за звинуваченням у злочинній недбалості у зв’язку зі смертю легендарного аргентинського футболіста.

Медична комісія встановила, що лікування Марадони мало дуже багато недоліків та порушень. Через це суддя розпорядився про порушення кримінальної справи у справі про вбивство.

Комісія також зробила висновок, що медперсонал чинив неадекватно та безрозсудно. Якби його лікуванням займалися ліпше, Марадона мав би вищі шанси вижити після операції на тромбі головного мозку.

Серед обвинувачених – нейрохірург та особистий лікар Марадони Леопольдо Луке, психіатр та психолог, два лікарі, дві медсестри та їх начальник. Усі вони заперечують свою відповідальність за його смерть.

Згідно з Кримінальним кодексом Аргентини, за цей злочин можуть засудити до ув’язнення на строк від 8 до 25 років.

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