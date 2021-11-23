Фанаты хотели получить сердце Марадоны
Аргентинский журналист, врач и писатель Нельсон Кастро рассказал, что легендарного футболиста похоронили без сердца. Это сделали ради того, чтобы уберечь его от фанатов и исследовать причину смерти.
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Была группа людей, которые представляли клуб Химнасия Ла-Плата, которая хотела получить сердце Марадоны. Это не увенчалось успехом. Когда стало известно об их планах, тогда его сердце было удалено,
– сказал Нельсон.
Также журналист рассказал, что это было сделано для того, чтобы лучше изучить орган звездного футболиста и определить причину смерти.
По словам Кастро, сердце Марадоны весило полкилограмма. Он отмечает, что оно было достаточно большим, обычный его вес – 300 граммов.
Специалист уверяет, что всем спортсменам свойственно иметь большое по размерам сердце, однако у Марадоны его нормы значительно превышали стандарт.
Лучший футболист мира
- Легендарный футболист умер 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.
- В возрасте 60 лет Марадона покинул этот мир.
- В смерти футболиста обвинили семерых врачей. Следствие считает, что медицинские работники не должным образом заботились о пациенте.
- Марадона в Европе выступал за Севилью, Барселону и Наполи. Со сборной Аргентины победил на Кубке мира 1986, в этом же году его признали лучшим игроком мира.