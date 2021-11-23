Фанаты хотели получить сердце Марадоны

Аргентинский журналист, врач и писатель Нельсон Кастро рассказал, что легендарного футболиста похоронили без сердца. Это сделали ради того, чтобы уберечь его от фанатов и исследовать причину смерти.

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Была группа людей, которые представляли клуб Химнасия Ла-Плата, которая хотела получить сердце Марадоны. Это не увенчалось успехом. Когда стало известно об их планах, тогда его сердце было удалено,

– сказал Нельсон.

Также журналист рассказал, что это было сделано для того, чтобы лучше изучить орган звездного футболиста и определить причину смерти.

По словам Кастро, сердце Марадоны весило полкилограмма. Он отмечает, что оно было достаточно большим, обычный его вес – 300 граммов.

Специалист уверяет, что всем спортсменам свойственно иметь большое по размерам сердце, однако у Марадоны его нормы значительно превышали стандарт.

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