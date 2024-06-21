Накануне тренерский штаб "сине-желтых" определился с итоговой заявкой на игру. Перед матчем были опасения за физическое состояние многих игроков, в частности, Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко.

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В каком составе сыграет Украина против Словакии

Вингер Жироны проводил индивидуально тренировку за день до поединка, а защитник Эвертона продолжал восстанавливаться после травмы в товарищеской игре с Молдовой.

На предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров также сообщил, что ряд игроков имеют микроповреждения. Однако наставник не уточнял, кто именно.

Впрочем, худшие прогнозы не оправдались. Все 26 футболистов, которые попали в заявку на Евро-2024 были включены в список доступных на матч со Словакией.

Кто попал в заявку "сине-желтых"

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин;

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тимчик, 26. Богдан Михайличенко;

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков;

Нападающие: 11. Артем Довбик, 9. Роман Яремчук, 25. Владислав Ванат.



Заявка сборной Украины на игру со Словакией / Изображение УАФ

К слову. Матч Словакия – Украина состоится в Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16.00.

Напомним, что в первом туре сборная Украины уступила Румынии со счетом 0:3, а словаки сенсационно переиграли Бельгию – 1:0.