Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Словакии. Матч состоится в Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-Арене", пишет 24 Канал.

Читайте также "Это было на высоких тонах": что происходило в раздевалке сборной Украины после поражения румынам

Кто будет транслировать поединок Словакия – Украина

Игру рассудит английская бригада арбитров во главе с 39-летним Майклом Оливером, который ранее пять раз в своей карьере обслуживал матчи украинских команд. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

Этот поединок станет девятым в истории противостояний между Украиной и Словакией. Сейчас минимальное преимущество имеют "сине-желтые", которые одержали три победы при двух поражениях, еще трижды была зафиксирована ничья.

К очному противостоянию на Евро-2024 команды подходят в совершенно разном настроении. Словакия сенсационно переиграла Бельгию со счетом 1:0, а Украина без шансов уступила Румынии (0:3).

Матч, в котором команде Реброва нужно будет реабилитироваться за провальный старт, можно будет посмотреть на медиаплатформе MEGOGO, которая будет транслировать все поединки турнира. Он доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также поединок Украина – Словакия будут показывать по местным телеканалам Суспільного и в эфире национального телемарафона. Он будет доступен в цифровом эфире T2 (не в Youtube).

Обратите внимание! Второй матч группы E Бельгия – Румыния состоится 22 июня и начнется в 22:00 (по Киеву).

Отметим, что на сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция, видео всех голов в течение поединка и обзор матча Украина – Словакия сразу после финального свистка Майкла Оливера.