Слезоточивый газ и штурм стадиона Стад де Франс: финал Лиги чемпионов прошел с инцидентами

На французском стадионе Стад де Франс во время финала Лиги Чемпионов произошли беспорядки. В частности, люди без билетов пытались прорваться на матч.

Соответствующую информацию стали распространять иностранные СМИ. Инцидент произошел вечером 28 мая.

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На финале Лиги чемпионов к людям применили силу

В связи с приближающимся началом матча в 20:00, по сообщениям, "сотни болельщиков" без билетов пытались штурмовать Стад де Франс. Накануне матч из-за беспорядков был перенесен на 30 минут,

– говорится в сообщении.

Тогда полиция разделила вход на узкие колонны. Это вызывало беспокойство у людей. Именно поэтому, вероятно, они попытались зайти по другим путям и даже прибегли к штурму ворот. Как писали очевидцы, полиция била людей дубинками и применила слезоточивый газ.

В Ливерпуле обвинили в нападении полицию. Известно, что на опубликованных в сети кадрах заметно, как их фанаты перелезают через турникеты и поднимаются по лестнице, которая вела к местам для сидения.

Кроме того, французское издание Le Figaro сообщило, что:

матч вызвал интерес у фанатов из Англии – оттуда в Париж приехало ориентировочно 60 тысяч человек, две трети – без билетов на игру;

ситуация осложнялась тем, что в Париже в 28 мая бастовали сотрудники общественного транспорта, поэтому зрителям советовали заранее приезжать в стадион;

по словам очевидцев, прорваться на стадион пытались именно парижане;

в преддверии финального матча полиция задержала 46 человек.

На финале Лиги чемпионов произошли беспорядки / Фото AP, PA, Getty Images, Peter Powell

В частности, предварительно писали, что Франция не ожидала такого ажиотажа вокруг решающего поединка в финале Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем.

В частности, из-за плохо организованной организации решающий поединок перенесли на 15 минут, впоследствии еще. В общей сложности время задержки составляло ориентировочно 36 минут.

Предварительно известно, что организаторы ключевого поединка в Париже не смогли обеспечить болельщикам Ливерпуля и Реала беспрепятственный вход в чашу арены.

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Коротко о Лиге чемпионов этого года

В 22:33 28 мая зазвучал легендарный гимн Лиги чемпионов на стадионе "Парк де Пренс". Его фанаты встретили свистом.

Реал и Ливерпуль встретились вместе впервые с 2018 года.

Предварительно известно, что "Реал" в полуфинале выбил из турнира Манчестер Сити. В частности, Реал вышел в финал с 3:1, зато по итогам двух матчей – 6:5 в пользу испанского гранда.

Дома Ливерпуль победил Вильярреал со счётом 2:0. Потом в итоге вышло 2:3. Впоследствии стало известно, что по двум поединкам – 2:5 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

В конечном счете Реал победил Ливерпуль в финале Лиги чемпионов.

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