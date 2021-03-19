Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала (0:2) и подвел итоги выступления киевлян в еврокубках.

Румынский наставник акцентировал внимание на том, что у соперников "бело-синих" есть футболисты, которые уже более восьми лет выступают в европейских турнирах самого высокого уровня.

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"Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и положительные моменты", – заявил Мистер.

Несмотря на неудачу в этом году, Луческу пообещал, что в следующем будет иначе.

В Динамо очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но Вильярреал однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен,

– отметил Луческу.

Вильярреал – Динамо: коротко о матче