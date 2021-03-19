В следующем году будет иначе, – Луческу оценил игру Динамо и дал обещание
Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала (0:2) и подвел итоги выступления киевлян в еврокубках.
Источник:ФК Динамо
Румынский наставник акцентировал внимание на том, что у соперников "бело-синих" есть футболисты, которые уже более восьми лет выступают в европейских турнирах самого высокого уровня.
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"Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и положительные моменты", – заявил Мистер.
Несмотря на неудачу в этом году, Луческу пообещал, что в следующем будет иначе.
В Динамо очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но Вильярреал однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен,
– отметил Луческу.
Вильярреал – Динамо: коротко о матче
- Динамо не сумело обыграть Вильярреал в матче 1/8 финала Лиги Европы. После поражения и во втором матче 18 марта, Динамо вылетело из турнира.
- Первый гол в этом матче был забит, когда Жерар Морено откликнулся на навес с фланга от Чуквезе. Нападающий никто не оберегал в штрафной, и он головой отправил мяч в ворота с отскоком от газона.
- Впоследствии нападающий оформил дубль. На этот раз Миколенко ошибся, когда выносил мяч. Тот в итоге оказался у Морено. Он нанес удар по ворота, мяч задел ногу Забарного и мимо Бушана влетел в ворота.
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