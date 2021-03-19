Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського Вільярреала (0:2) і підбив підсумки виступу киян у єврокубках.

Румунський наставник закцентував увагу не тому, що у суперників "біло-синіх" є футболісти, які вже більше восьми років виступають в європейських турнірах найвищого рівня.

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"Ми ж маємо в своєму розпорядженні молодими гравцями, у яких немає великого досвіду участі в єврокубках. Але цей досвід вони зараз заробляють. Але навіть не дивлячись на те, що ми не вийшли в чвертьфінал Ліги Європи, я бачу тут і позитивні моменти", – заявив Містер.

Незважаючи на невдачу в цьому році, Луческу пообіцяв, що в наступному буде інакше.

У Динамо дуже молоді виконавці, деяким всього 18-20 років. Вони тільки вчаться грати на такому високому рівні. Вони показали конструктивну гру, але нам не вистачало сміливості в атаках і доведенні їх до кінця. Не можу сказати, що я залишився задоволений результатом. Але Вільярреал однозначно грав краще, тому результат закономірний ,

– зазначив Луческу.

Вільярреал – Динамо: коротко про матч