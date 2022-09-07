Уступает только двум одноклубникам: известная зарплата Зинченко в Арсенале

Похоже, Александр Зинченко нашел свою команду в АПЛ. Игрок сборной Украины сразу закрепил место на левом фланге обороны.

И здесь он среди лидеров

Футболист сборной Украины уже успел влюбить в себя фанатов лондонского клуба. Авторитетное издание решило разобраться в зарплатных сведениях игроков Арсенала.

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Как оказалось, Александр Зинченко не только становится лидером на футбольном поле, но и среди лучших в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков "канониров". Украинец идет третьим в этом списке. Больше украинца зарабатывают только Габриэл Жезус, тоже перешедший из Манчестер Сити (13,78 миллиона фунтов), и Томас Партей (10,4 миллиона фунтов).

Зинченко получает в Арсенале 7,8 миллионов фунтов стерлингов в год.

В топ-10 входят: Бен Уайт, Киран Тирни, Эдди Нкетиа, Гранит Джака, Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор и Седрик Соареш.

Мощный старт Арсенала после трансфера Зинченко

Зинченко перешел в Арсенал в середине июля 2022 года, покинув МанСити.

Украинец заключил соглашение с "канонирами" до конца июня 2026 года.

За новую команду успел провести 4 матча, в которых отличился голевой передачей.

Пропустил два тура из-за травмы колена, но восстановился в поединке против МЮ. Однако через 74 минут не сумел спасти Арсенал от поражения – 3:1. Лондонцы потерпели первое фиаско в новом сезоне АПЛ.

Однако даже такой результат не сбросил команду Микеля Артеты с вершины таблицы. Арсенал с 15 очками идет первым, опережая МанСити на один балл.

. Следующий матч Арсенал сыграет 8 сентября. "Канониры" сыграют на выезде против Цюриха в первом туре группового раунда Лиги Европы.