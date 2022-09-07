І тут він серед лідерів

Футболіст збірної України вже встиг закохати у себе фанатів лондонського клубу. Авторитетне видання вирішило розібратись у зарплатних відомостях гравців Арсенала.

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Як виявилось, Олександр Зінченко не лише стає лідером на футбольному полі, а й є серед найкращих у рейтингу найбільш високооплачуваних гравців "канонірів". Українець йде третім у цьому списку. Більше за українця заробляють лише Габріел Жезус, який теж перейшов із Манчестер Сіті (13,78 мільйона фунтів), та Томас Партей (10,4 мільйона фунтів).

Зінченко отримує в Арсеналі 7,8 мільйона фунтів стерлінгів за рік.

У топ-10 входять: Бен Вайт, Кіран Тірні, Едді Нкетіа, Граніт Джака, Габріел Мартінеллі, Мартін Едегор та Седрік Соареш.

Потужний старт Арсенала після трансферу Зінченка

Зінченко перейшов в Арсенал у середині липня 2022-го, покинувши МанСіті.

Українець уклав угоду з "канонірами" до кінця червня 2026 року.

За нову команду встиг провести 4 матчі, у яких відзначився гольовою передачею.

Пропустив два тури через травму коліна, але відновився до поєдинку проти МЮ. Однак за 74 хвилин не зумів врятувати Арсенал від поразки – 3:1. Лондонці зазнали першого фіаско у новому сезоні АПЛ.

Однак навіть такий результат не скинув команду Мікеля Артети з вершини таблиці. Арсенал із 15 очками йде першим, випереджаючи МанСіті на один бал.

До слова. Наступний матч Арсенал зіграє 8 вересня. "Каноніри" зіграють на виїзді проти Цюриха у першому турі групового раунду Ліги Європи.