Хит, ставший символом Зинченко в Арсенале

Украинский легионер провел в матче Арсенал - Лестер 77 минут, в течение которых надежно играл в защите и активно подключался к атакам "канониров". Александр Зинченко классно вошел в игру лондонского клуба, пишет 24 канал.

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В соцсетях появилось видео болельщиков Арсенала, которые в унисон поют об украинце. Фанаты команды переделали на свой манер давний хит группы Spandau Ballet – Gold. Песня теперь призывает верить в Зинченко.

Фанаты Арсенала поют оды Зинченко: смотрите видео

Интересно, что на этот хит уже отреагировал гитарист британской группы Мартин Кэмпа. На своей странице в инстаграмме Кемпа, являющегося фанатом "канониров", спел частицу переработанной болельщиками песни.

Сам Зинченко отреагировал на это исполнение, поставив сердечко.

Похоже, что украинский футболист уже завоевал частицу сердца болельщиков Арсенала. А матч против Лестера, закончившийся победой "канониров" со счетом 4:2, стал лишь вторым для украинца в лондонской команде. Украинец подписал контракт с лондонцами до конца июня 2026 года.

Напомним, что впервые этот хит для Зинченко ультрас Арсенала спел на поединке первого тура против Кристал Пелес (0:2). В этой встрече Александр отметился дебютным ассистом.