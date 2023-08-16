Манчестер Сити и Севилья уже 16 августа сразятся за право поднять Суперкубок УЕФА над головой. Испанский коллектив, который на поле выйдет в роли аутсайдера, все же имеет шансы на победу, учитывая результаты встреч их предшественников, пишет 24 Канал.
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Гегемония последних лет
Суперкубок УЕФА – трофей, разыгрываемый между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. С 1972 года судьба титула решалась в двухматчевом противостоянии, а участие в нем принимали триумфатор ЛЧ и обладатель Кубка Кубков. Такое действо длилось до 1997 года, поскольку впоследствии родился Кубок УЕФА, который позже перерос в Лигу Европы. В 1998-м году за престижный трофей начали бороться победители ЛЧ и ЛЕ, которым хватало всего одного матча, чтобы решить судьбу Суперкубка.
В новом формате команды успели 25 раз разыграть престижный трофей. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА остается мадридский Реал, который в 2022-м одолел франкфуртский Айнтрахт (2:0). Стоит отметить, что ранее данный трофей предпочитал именно командам из ЛЕ, а вот победители Лиги чемпионов перехватили инициативу триумфов в Суперкубке лишь на протяжении последних лет. Пока преимущество в выигранных финалах уже лежит на стороне команд из самого престижного клубного турнира (15 против 10).
Триумфаторы ЛЕ, которые выигрывали Суперкубок
- Челси – 1998, победили Реал (0:1)
- Лацио – 1999, одолели Манчестер Юнайтед (0:1)
- Галатасарай – 2000, возобладали над Реалом (1:2 после дополнительного времени)
- Ливерпуль – 2001, победили Баварию (2:3)
- Валенсия – 2004, одолели Порту (1:2)
- Севилья – 2006, взяли верх над Барселоной (0:3)
- Зенит – 2008, победили МЮ (1:2)
- Атлетико – 2010, одолели Интер (0:2)
- Атлетико – 2012, взяли верх над Челси (1:4)
- Атлетико - 2018, победили Реал (2:4 после дополнительного времени).
Следует напомнить, что донецкий Шахтер после победы в Кубке УЕФА, в 2009 году также принимал участие в поединке за Суперкубок. Тогда "горняки" в экстратаймах минимально уступили гранду европейского футбола Барселоне (1:0).