Манчестер Сіті та Севілья уже 16-го серпня поборються за право підняти Суперкубок УЄФА над головою. Іспанський колектив, який на поле вийде у ролі аутсайдера, все ж має шанси на перемогу, взявши до уваги результати зустрічей їхніх попередників, пише 24 Канал.

Варте уваги Сенсація Інгульця, прощання аматорів і низький старт клубів УПЛ: результати матчів Кубка України

Гегемонія останніх років

Суперкубок УЄФА – трофей, який розігрується між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи. З 1972-го року доля титулу вирішувалась у двоматчевому протистоянні, а участь в ньому брали тріумфатор ЛЧ та володар Кубка Кубків. Таке дійство тривало до 1997-го року, оскільки згодом народився Кубок УЄФА, який пізніше переріс у Лігу Європи. У 1998-му році за престижний трофей почали боротися тпереможці ЛЧ та ЛЄ, яким вистачало всього одного матчу, аби вирішити долю Суперкубка.

Цікаво. Київське Динамо свого часу ставало переможцем Суперкубка. Сталося це у 1975-му році, коли "бобри" здолали Мюнхенську Баварію (3:0) за підсумками двох матчів. А у 1986-му році "біло-сині" поступилися румунському Стяуа із рахунком 1:0 (тоді команди проводили тільки 1 поєдинок через складну політичну ситуацію). Кияни двічі входили у матч за Суперкубок у якості володаря Кубка Кубків.

У новому форматі команди встигли 25 разів розіграти престижний трофей. Чинним володарем Суперкубка УЄФА залишається мадридський Реал, який у 2022-му році здолав франкфуртський Айнтрахт (2:0). Варто відзначити, що раніше даний трофей личив більше до лиця саме командам із ЛЄ, а от переможці Ліги чемпіонів перехопили ініціативу тріумфів в Суперкубку лише на протязі останніх років. Наразі перевага у виграних фіналах уже лежить на боці команд з найпрестижнішого клубного турніру (15 проти 10).

Тріумфатори ЛЄ, які вигравали Суперкубок

Челсі – 1998, перемогли Реал (0:1)

Лаціо – 1999, здолали Манчестер Юнайтед (0:1)

Галатасарай – 2000, взяли гору над Реалом (1:2 після додаткового часу)

Ліверпуль – 2001, перемогли Баварію (2:3)

Валенсія – 2004, здолали Порту (1:2)

Севілья – 2006, взяли гору над Барселоною (0:3)

Зеніт – 2008, перемогли МЮ (1:2)

Атлетіко – 2010, здолали Інтер (0:2)

Атлетіко – 2012, взяли гору над Челсі (1:4)

Атлетіко – 2018, перемогли Реал (2:4 після додаткового часу).

Варто нагадати, що донецький Шахтар після перемоги у Кубку УЄФА, у 2009-му році також брав участь у поєдинку за Суперкубок. Тоді "гірники" у екстратаймах мінімально поступилися гранду європейського футболу Барселоні (1:0).