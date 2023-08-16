15 августа состоялся третий предварительный раунд розыгрыша Кубка Украины. Сенсации, как всегда, преследовали результаты матчей "на вылет", пишет 24 Канал.

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Элита готова ворваться

Два сезона подряд у украинских коллективов не было возможности побороться за национальный титул из-за российского вторжения на территорию нашего государства, однако в этом сезоне кто-то снова поднимет над головой ценный трофей. Команды уже успели преодолеть два стартовых этапа в преддверии третьего раунда, который разыграли клубы Первой и Второй лиг ПФЛ, а также команды любительского чемпионата Украины. Борьбу за место в четвертом раунде продолжали 16 клубов, которые должны были разыграть восемь путевок. А вот уже на следующей стадии в бой вступят коллективы из украинской элиты.

Самые интересные результаты

Ингулец, три последних сезона выступавший в Украинской Премьер-лиге, прекратил свое участие в розыгрыше Кубка Украины. На пути "казаков" стала сумская Виктория, которая минимально одолела петровский клуб. Неожиданно из соревнований вылетело и Уступившее Эпицентру Прикарпатье. Интересно, что в предыдущем раунде коллектив из Ивано-Франковска за бортом покинул Карпаты.

Также болельщики могли увидеть киевское дерби в третьем предварительном раунде Кубка Украины, в котором Левый Берег одолел Локомотив. Стоит отметить, что единственный представитель любителей на этой стадии соревнований Николаев со Львовской области все же покинул турнир, навязав борьбу Агробизнеса и проиграв только в экстратаймах.

Николаев – Агробизнес (Волочиск) – 1:3

– 1:3 Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Эпицентр (Каменец-Подольский) – 1:2

– 1:2 Звягель – ЮКСА (Тарасовка, Фастовский район) – 4:0

– ЮКСА (Тарасовка, Фастовский район) – 4:0 Локомотив (Киев) – Левый Берег (Киев) – 0:2

– 0:2 Кудровка – ФСК Мариуполь – 2:2 (пенальти 6:7)

– 2:2 (пенальти 6:7) Ингулец (Петрово) – Виктория (Сумы) – 0:1

– 0:1 Тростянец – Горняк-Спорт (Горешные Плавные) – 1:2

– 1:2 Скала 1911 (Стрый) – Нива (Тернополь) – состоится 16 августа.

Таким образом, в четвертом предварительном этапе участие примут шесть клубов Первой лиги, а единственным представителем Второй лиги стал Звягель, которому компанию может составить стрийская Скала 1911 года, если преодолеет перволиговую Ниву. В 1/16 финала к 8 коллективам из низших дивизионов присоединятся 8 представителей Украинской Премьер-лиги, а Колос (Ковалевка), Черноморец (Одесса), Движение (Львов), Металлист 1925 (Харьков), Верес (Ровно), Полесье ( Житомир), Оболонь (Киев) и ЛНЗ (Черкассы). Жеребьевка 1/16 финала состоится 17 августа, в 13:00. Поединки команды проведут 23 августа.