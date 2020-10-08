Коронавирус нанес значительный удар по футболу. В УЕФА до сих пор подсчитывают убытки от пандемии и введения карантина. И сумма, которую недополучили организаторы, а следовательно и клубы, впечатляет.

Пока потери УЕФА от изменения формата проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/20 оценено в 566 миллионов евро. Это 16% доходов от реализации прав и суммарной выручки от продажи билетов и пакетов корпоративного приема, сообщили на сайте УЕФА.

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При этом сумма в 566 миллионов евро – не окончательная. Финальная сумма убытков будет известна после того, как в конце октября УЕФА проведет аудит сезона 2019/20.

Из-за таких убытков у организаторов Лиги чемпионов и Лиги Европы, недополучат свои прибыли и некоторые клубы. В УЕФА пошли на встречу таким командам: влияние от снижения выплат, недополучения доходов от сокращения квалификации и уменьшения солидарных выплат растянуть на пять сезонов – с 2019/20 по 2023/24

Снизятся и суммы доходов, которые клубы получат в новом сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы.