Коронавірус завдав значного удару по футболу. В УЄФА досі підраховують збитки від пандемії та запровадження карантину. І сума, яку недоотримали організатори, а відтак і клуби, вражає.

Поки втрати УЄФА від зміни формату проведення Ліги чемпіонів та Ліги Європи у сезоні 2019/20 оцінено в 566 мільйонів євро. Це 16% доходів від реалізації прав і сумарної виручки від продажу квитків і пакетів корпоративного прийому, повідомили на сайті УЄФА.

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При цьому сума в 566 мільйонів євро – не остаточна. Фінальна сума збитків буде відома після того, як в кінці жовтня УЄФА проведе аудит сезон 2019/20.

Через такі збитки в організаторів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, недоотримають свої прибутки й деякі клуби. В УЄФА пішли на зустріч таким командам: вплив від зниження виплат, недоотримання доходів від скорочення кваліфікації та зменшення солідарних виплат розтягнути на п'ять сезонів – з 2019/20 по 2023/24

Знизяться і суми доходів, які клуби отримають в новому сезоні Ліги чемпіонів та Ліги Європи.