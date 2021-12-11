Скажите Александру, что я иду, – Фьюри позвонил Усику: видео разговора

Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику через видеозвонок. Украинец сдержанно отреагировал на обращение британца.

Обращение к Усику

Вероятно, что Фьюри все же надеется выйти на ринг против Усика. Он позвонил своему тренеру Шугару Хиллу, чей боец Нико Али Уолш будет боксировать в андеркарте боя Ломаченко – Комми.

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Тайсон вызывающе обратился к украинцу.

Привет, Александр! Скажите Александру, что я иду,

– сказал Фьюри Усику.

Видео разговора

Усик ограничился в ответе и сказал, что "не думает о Фьюри".

Усик – Фьюри: что известно