Скажите Александру, что я иду, – Фьюри позвонил Усику: видео разговора

11 декабря 2021 , 15:46
Читати новину українською

Источник:

Top Rank Boxing

Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику через видеозвонок. Украинец сдержанно отреагировал на обращение британца.

Обращение к Усику

Вероятно, что Фьюри все же надеется выйти на ринг против Усика. Он позвонил своему тренеру Шугару Хиллу, чей боец Нико Али Уолш будет боксировать в андеркарте боя Ломаченко – Комми.

Стоящее Усик в экстравагантном костюме прилетел в Нью-Йорк на бой Ломаченко

Тайсон вызывающе обратился к украинцу.

Привет, Александр! Скажите Александру, что я иду,
– сказал Фьюри Усику.

Видео разговора

 

Усик ограничился в ответе и сказал, что "не думает о Фьюри".

Усик – Фьюри: что известно

Автор: Дарина Жданович