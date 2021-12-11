Скажите Александру, что я иду, – Фьюри позвонил Усику: видео разговора
11 декабря 2021 , 15:46Читати новину українською
Источник:Top Rank Boxing
Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику через видеозвонок. Украинец сдержанно отреагировал на обращение британца.
Обращение к Усику
Вероятно, что Фьюри все же надеется выйти на ринг против Усика. Он позвонил своему тренеру Шугару Хиллу, чей боец Нико Али Уолш будет боксировать в андеркарте боя Ломаченко – Комми.
Стоящее Усик в экстравагантном костюме прилетел в Нью-Йорк на бой Ломаченко
Тайсон вызывающе обратился к украинцу.
Привет, Александр! Скажите Александру, что я иду,
– сказал Фьюри Усику.
Видео разговора
Усик ограничился в ответе и сказал, что "не думает о Фьюри".
Усик – Фьюри: что известно
- В 2021-м Усик и Фьюри провели по одному бою. Александр сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса.
- Тайсон успешно защитил пояс WBC в третьем поединке против американца Дионтея Уайлдера.
- Поединок между украинцем и британцем мог состояться при условии, если бы Энтони Джошуа отказался от своего права на реванш.
- Но время на организацию объединительного боя истекло, а потому WBC объявила об обязательной защите пояса Фьюри.