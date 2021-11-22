Скаут Серии А высоко оценил дебют Шевченко в Дженоа

Скаут Серии А Алекс Великих прокомментировал первый матч Дженоа под сопровождением Андрея Шевченко. Он неоднократно отмечал мастерство нового наставника "грифонов".

Великих высоко оценил работу Шевченко

Специалист отметил, что Шевченко возглавил команду в разгар сезона. Соответственно, у него было мало времени на подготовку к дебютному поединку.

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Дебют Шевченко в Дженоа следует отнести к разряду проб пера молодого автора. Все-таки он принял по ходу сезона команду, находящуюся в явном кризисе идей, результатов и состава,

– уверяет скаут Серии А.

Итальянец подчеркнул, что экс-наставнику сборной Украины пришлось идти на компромиссы с самим собой.

"Шевченко отошел от идей игры в контроль мяча и схемы 4-3-3 в пользу задачи зацепиться за такие нужные Дженоа турнирные очки и не проиграть. Поэтому и была выбрана тактика игры от обороны по схеме 3-5-2", – отметил эксперт.

Скаут положительно оценил первую дебютную игру Шевченко во главе "грифонов".

"В общем, еще раз скажу, что дебют Шевченко можно оценить как пробу пера молодого талантливого автора, который показал способность трезвой оценки ситуации, когда для достижения успеха тренер готов жертвовать некоторыми своими идеями", – сказал Великих.

Возвращение Шевченко в Италию