Великих високо оцінив роботу Шевченка

Фахівець наголосив на тому, що Шевченко очолив команду в розпал сезону. Відповідно, у нього було мало часу на підготовку до дебютного поєдинку.

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Дебют Шевченка у Дженоа слід віднести до розряду проб пера молодого автора. Все-таки він прийняв по ходу сезону команду, що перебуває в явній кризі ідей, результатів та складу,

– запевняє скаут Серії А.

Італієць наголосив, що екснаставнику збірної України довелося йти на компроміси з самим собою.

"Шевченко відійшов від ідей гри в контроль м'яча та схеми 4-3-3 на користь завдання зачепитися за такі потрібні Дженоа турнірні очки та не програти. Тому і було обрано тактику гри від оборони за схемою 3-5-2", – зазначив експерт.

Скаут позитивно оцінив першу дебютну гру Шевченка на чолі "грифонів".

"Загалом ще раз скажу, що дебют Шевченка можна оцінити як пробу пера молодого талановитого автора, який показав здатність тверезої оцінки ситуації, коли для досягнення успіху тренер готовий жертвувати деякими своїми ідеями", – сказав Великих.

Повернення Шевченка до Італії