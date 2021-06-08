Скандальный форвард Селезнев заинтересовал сразу четыре клуба УПЛ

Евгений Селезнев хочет остаться в УПЛ. Нападающим интересуются сразу несколько украинских клубов.

Селезнев хочет остаться в УПЛ

У 35-летнего форварда Евгения Селезнева есть несколько вариантов продолжения карьеры. Футболистом интересуются три дебютанта УПЛ и один середняк чемпионата.

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Опытный футболист готов рассмотреть все предложения. Его главная цель на следующий сезон – остаться в УПЛ, чтобы стать лучшим форвардом в истории украинского чемпионата. За нападающим "охотятся" три новичка УПЛ – Верес, Черноморец и Металлист 1925. Также еще одним из претендентов на игрока является Львов.

Этот трансфер в клуб из города Льва является желанием для главного тренера Львова Анатолия Бессмертного. Пока речь о подписании контракта не идет. Львовская команда завершила сезон 2020/2021 на 8 месте.