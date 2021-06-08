Скандальный форвард Селезнев заинтересовал сразу четыре клуба УПЛ

Евгений Селезнев хочет остаться в УПЛ. Нападающим интересуются сразу несколько украинских клубов.
Селезнев хочет остаться в УПЛ
У 35-летнего форварда Евгения Селезнева есть несколько вариантов продолжения карьеры. Футболистом интересуются три дебютанта УПЛ и один середняк чемпионата.
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Опытный футболист готов рассмотреть все предложения. Его главная цель на следующий сезон – остаться в УПЛ, чтобы стать лучшим форвардом в истории украинского чемпионата. За нападающим "охотятся" три новичка УПЛ – Верес, Черноморец и Металлист 1925. Также еще одним из претендентов на игрока является Львов.
Этот трансфер в клуб из города Льва является желанием для главного тренера Львова Анатолия Бессмертного. Пока речь о подписании контракта не идет. Львовская команда завершила сезон 2020/2021 на 8 месте.
- Напомним, что Селезнев 2 сентября стал игроком Колоса, но сыграл за Ковалевку лишь 12 матчей, в которых отметился 5 голами. После чего был изгнан из клуба за грубое нарушение дисциплины.
- Якобы футболист приехал на игру в нетрезвом состоянии. Сам Евгений отрицает такую информацию, которую подает клуб. А причину пропуска игры назвал проблемы с ахиллесовым сухожилием.
- Нападающий отличается своим вспыльчивым характером. Скандал с колосом не первый в карьере Евгения. Селезнев в одном из матче поспорил с тренером Днепра-1 Игорем Йовичевичем. Наставник попросил футболиста разговаривать на украинском языке. В ответ на такую просьбу хорвата нападающий заявил, что тренер гражданин Хорватии, поэтому указывать на каком языке ему говорить не вправе.
- После замены кто-то с трибун показал средний палец и громко кричал оскорбительные слова в сторону Селезнева. На что футболист крикнул, чтобы тот спустился в подтрибунное помещение и разобрался во всем по мужски.