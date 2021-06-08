Селезньов хоче залишитись в УПЛ

35-річний форвард Євген Селезньов має декілька варіантів продовження кар'єри. Футболістом цікавляться три дебютанти УПЛ та один середняк чемпіонату.

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Досвідчений футболіст готовий розглянути усі пропозиції. Його головна ціль на наступний сезон – залишитись в УПЛ, щоб стати найкращим форвардом в історії українського чемпіонату. За нападником "полюють" три новачки УПЛ – Верес, Чорноморець та Металіст 1925. Також ще одним із претендентів на гравця є Львів.

Цей трансфер у клубі з міста Лева є бажанням головного тренера Львова Анатолія Безсмертного. Поки що мова про підписання контракту не йде. Львівська команда завершила сезон-2020/2021 на 8 місці.