Селезньов хоче залишитись в УПЛ
35-річний форвард Євген Селезньов має декілька варіантів продовження кар'єри. Футболістом цікавляться три дебютанти УПЛ та один середняк чемпіонату.
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Досвідчений футболіст готовий розглянути усі пропозиції. Його головна ціль на наступний сезон – залишитись в УПЛ, щоб стати найкращим форвардом в історії українського чемпіонату. За нападником "полюють" три новачки УПЛ – Верес, Чорноморець та Металіст 1925. Також ще одним із претендентів на гравця є Львів.
Цей трансфер у клубі з міста Лева є бажанням головного тренера Львова Анатолія Безсмертного. Поки що мова про підписання контракту не йде. Львівська команда завершила сезон-2020/2021 на 8 місці.
- Нагадаємо, що Селезньов 2 вересня став гравцем Колоса, але зіграв за ковалівців лише 12 матчів, у яких відзначився 5 голами. Після чого був вигнаний з клубу через грубе порушення дисципліни.
- Начебто футболіст приїхав на гру у нетверезому стані. Сам Євген заперечує таку інформацію, яку подає клуб. А причину пропуску гри назвав проблеми з ахіллами.
- Нападник відзначається своїм запальним характером. Скандал з Колосом не перший у кар'єрі Євгена. Селезньов в одному з матчі посперечався з тренером Дніпра-1 Ігорем Йовічевічем. Наставник попросив футболіста розмовляти українською мовою. У відповідь на таке прохання хорвата нападник заявив, що тренер є громадянином Хорватії, тому вказувати якою мовою йому розмовляти немає права.
- Після заміни хтось з трибун показав середній палець та голосно кричав образливі слова у сторону Селезньова. На що футболіст крикнув, щоб той спустився у підтрибунне приміщення та розібрався у всьому по чоловічому.