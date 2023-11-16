Само решение Международной федерации фехтования вернуть россиян в соревнования привело к этому скандалу на чемпионате мира в Италии. Харлан заслуженно победила Смирнову и не пожала руку соперницы. Однако по ковидному протоколу выдвинула вперед себя саблю, но россияне решила вести себя провокационно, пишет 24 Канал.

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Морквич: Организаторы тоже хорошо понимали, что Оля не будет давить руку россияне

Наталья Морквич вспомнила этот момент, случившийся с Харлан на престижном турнире. Ольгу дисквалифицировали, хотя устроители хорошо понимали, что украинка ни за что не будет подавать руку российской сопернице.

"Мы уже видели, к чему привело возвращение россиян в спорт. Замечательный пример был с Ольгой Харлан, которая после своей победы отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Российская фехтовальщица публично показала всем, какова она на самом деле, сидя более часа на дорожке, ожидая смены судейского решения. Оля еще и сунула в ее сторону саблю, но та же не захотела делать это в ответ. Как после соревнований говорила Харлан, она четко знала, что действует ководный протокол, позволяющий фехтовальщицам здороваться только саблей. Организаторы тоже хорошо понимали, что Оля не будет давить руку россияне", – рассказала паралимпийский призер Токио.

На мой взгляд, Оля и целая украинская команда понимала, что такой поступок может привести к любым последствиям. Поэтому вместе рассматривали разные варианты, которые могут произойти после боя из-за отсутствия рукопожатий. Однако Оля смело пошла на этот риск, несмотря на то, что знала по угрозе черной карточки,

– добавила Морквич.

Именно после поступка Харлана FIE изменила мировые правила и отменила обязательность рукопожатий между фехтовальщицами, которая действует и в паралимпийском спорте. Наталья рассказала, что тренер сборной после этого написал сообщение в группу об отсутствии рукопожатий с россиянами во время соревнований.



Львовская фехтовальщица заверила, что после начала полномасштабного вторжения отписалась от спортсменов страны-агрессора. Морквич даже не хочет, чтобы враждебные лица были в ее ленте соцсетей.

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Морквич также рассказала, почему скандал с Харлан получил такую большую огласку. Наталья называет Ольгу лицом мирового фехтования, как откровенно рассказывает всю правду о войне в ее родной стране.

И до этого ЧМ-2023 по фехтованию были моменты, когда украинские спортсмены отказывались пожимать руки соперникам из России и Беларуси. К примеру, Элина Свитолина за такой поступок получила ответный свист болельщиков, но не больше. А тут Харлан спустя идентичный момент получила дисквалификацию от соревнований, которая могла лишить ее олимпийской лицензии.

Почему еще был такой безумный ажиотаж? Ольга Харлан – мировая звезда и уже больше, чем просто спортсменка. Она – бренд, лицо спорта. Вот можно выйти на улицу и спросить людей, кого из украинских спортсменов они знают. Оля является одним из самых узнаваемых лиц нашего спорта, она ведет соцсети, активно дает интервью, публично высказывается о войне в ее родной стране. Тем более что ее родные продолжают жить в родном Николаеве, которому достается от врага,

– заявила Морквич.

Напомним, что Харлан уже вернулась в соревнования, хотя по сути вообще их не пропустила.

Обратите внимание! Полное эксклюзивное интервью с паралимпийским призером и титулованной фехтовальщицей Наталией Морквич читайте по ссылке.