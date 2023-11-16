Саме рішення Міжнародної федерації фехтування повернути росіян до змагань привело до цього скандалу на чемпіонаті світу в Італії. Харлан заслужено перемогла Смірнову та прогнозовано не потиснула руку суперниці. Однак за ковідним протоколом висунула вперед себе шаблю, але росіянці вирішила поводитися провокативно, пише 24 Канал.

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Морквич: Організатори теж добре розуміли, що Оля не буде тиснути руку росіянці

Наталія Морквич пригадала цей момент, який стався із Харлан на престижному турнірі. Ольгу дискваліфікували, хоча організатори добре розуміли, що українка ні за що не буде подавати руку російській суперниці.

"Ми вже бачили до чого привело повернення росіян у спорт. Чудовий приклад був з Ольгою Харлан, яка після своєї перемоги відмовилась тиснути руку росіянці Анні Смірновій. Російська фехтувальниця публічно показала усім, якою вона є насправді, сидівши понад годину на доріжці, чекаючи зміни суддівського рішення. Оля ще й сунула у її бік шаблю, але та ж не захотіла робити це у відповідь. Як після змагань казала Харлан, вона чітко знала, що діє ковідний протокол, який дозволяє фехтувальницям вітатись лише шаблею. Організатори теж добре розуміли, що Оля не буде тиснути руку росіянці", – розповіла паралімпійська призерка Токіо.

На мою думку, Оля та ціла українська команда розуміла, що такий вчинок може привести до будь-яких наслідків. Тому разом розглядали різні варіанти, які можуть статись після бою через відсутність рукостискань. Однак Оля сміливо пішла на цей ризик, попри те, що знала по загрозу чорної картки,

– додала Морквич.

Саме після вчинку Харлан FIE змінила світові правила та скасувала обов'язковість рукостискань між фехтувальницями, що діє і в паралімпійському спорті. Наталія розповіла, що тренер збірної після цього написав повідомлення у групу про відсутність рукостискань із росіянами під час змагань.



Львівська фехтувальниця запевнила, що після початку повномасштабного вторгнення відписалась від спортсменів країни-агресора. Морквич навіть не хоче, щоб ворожі обличчя були у її стрічці соцмереж.

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Морквич також розповіла, чому скандал із Харлан набув такого великого розголосу. Наталія називає Ольгу обличчям світового фехтування, як відкрито розповідає усю правду про війну у її рідній країні.

І до того ЧС-2023 з фехтування були моменти, коли українські спортсмени відмовлялись тиснути руки суперникам із Росії і Білорусі. До прикладу, Еліна Світоліна за такий вчинок отримала у відповідь свист уболівальників, але не більше. А тут Харлан через ідентичний момент отримала дискваліфікацію від змагань, яка могла позбавити її олімпійської ліцензії.

Чому ще був такий шалений ажіотаж? Ольга Харлан – світова зірка та вже більше, аніж просто спортсменка. Вона – бренд, обличчя спорту. Ось можна вийти на вулицю і запитати у людей, кого з українських спортсменів вони знають. Оля є одним із найбільш впізнаваних облич нашого спорту, вона веде соцмережі, активно дає інтерв'ю, публічно висловлюється про війну у її рідній країні. Тим паче, що її рідні продовжують жити у рідному Миколаєві, якому дістається від ворога,

– заявила Морквич.

Нагадаємо, що Харлан вже повернулась до змагань, хоче по суті взагалі їх не пропустила.

Зверніть увагу! Повне ексклюзивне інтерв'ю із паралімпійською призеркою та титулованою фехтувальницею Наталією Морквич читайте за посиланням.