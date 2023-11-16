В эксклюзивном интервью 24 Канала фехтовальщица призналась, что продолжает верить, что МОК во главе с Томасом Бахом не допустит этой большой ошибки из допущения представителей враждебных стран к важнейшим соревнованиям 4-летия в жизни каждого атлета.

К теме Для меня россиян больше не существует: Наталья Морквич о войне, брате на фронте и Паралимпиаде 2024

Морквич: Российские спортсмены постоянно "тыкают" всем этим белым нейтральным флагом

Наталья Морквич заверила, что россиян и белорусы не должны соперничать даже под нейтральным флагом. Они ведь до крови пронизаны духом своих стран-агрессоров, они продолжают открыто поддерживать свою армию, которая ворвалась в Украину и убивает мирных украинцев.

Я искренне верю и желаю, чтобы этого не случилось. Хочется, чтобы они были изолированы от цивилизованного мира. Российские спортсмены постоянно "тыкают" всем этим белым нейтральным флагом. Но нет. Они все причастны к войне, которые открыто в соцсетях поддерживают то, что их родные и знакомые воюют на украинской земле. Их молчание также доказывает, что они стоят на стороне президента и поддерживают геноцид украинцев. Те, кто не против войны, они тем самым тоже поддерживают ее,

– заявила фехтовальщица.

Вспомнила ситуацию с Ольгой Харлан

Паралимпийский призер Токио привел пример Ольги Харлан, которую дисквалифицировали из-за отсутствия рукопожатий после победы над российской фехтовальщицей. Такие же случаи могут быть в других видах спорта и на Олимпийских играх в Париже, если МОК допустит их к Играм-2024.

"Мы уже видели, к чему привело возвращение россиян в спорт. Замечательный пример был с Ольгой Харлан, которая после своей победы отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Российская фехтовальщица публично показала всем, какова она на самом деле, сидя более часа на дорожке, ожидая смены судейского решения. Оля еще и сунула в ее сторону саблю, но та же не захотела делать это в ответ. Как после соревнований говорила Харлан, она четко знала, что действует ковидный протокол, позволяющий фехтовальщицам здороваться только саблей. Организаторы тоже хорошо понимали, что Оля не будет пожимать руку россияне", – заверила львовянка.

Кстати, недавно появилась информация, что Великобритания не будет сопротивляться, если МОК решит допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в статусе нейтральных спортсменов.

Ранее Международный паралимпийский комитет уже поддержал участие российских и белорусских атлетов в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Окончательное решение МОК будет принято в начале 2024 года.