Следствие продолжается: Минай провел расследование "договорняка", в котором замешан друг Милевского
Источник:ФК Минай
История с попыткой подкупа двух игроков Миная накануне поединка с Динамо получила продолжение. Закарпатский клуб уже провел внутреннее расследование скандального инцидента.
Перенесенный матч 16-го тура УПЛ завершился победой Динамо над Минаем со счетом 3:1. Перед поединком игрокам закарпатской команды предлагали “слить” игру.
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Реакция Миная на попытку подкупа
Минай отреагировал на скандал вокруг поединка. Клуб провел внутреннее расследование по факту попытки привлечь игроков к организации матчей с фиксированным результатом.
По итогам проверки Минай не имеет оснований подозревать футболистов в совершении неправомерных действий. Клуб выразил полное доверие игрокам и тренерскому штабу команды.
Впрочем, следственные действия в отношении инцидента продолжаются. Минай сообщил о сотрудничестве со Службой внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. Закарпатский клуб взял обязательство содействовать следствию, чтобы побороть такие позорные явления, как "договорные" матчи и поединки с фиксированными результатами.
Коротко о скандале с подкупом
- Напомним, что накануне матча Минай – Динамо к игрокам закарпатской команды Дмитрия Немчанинова и Евгения Скибы обратился человек с предложением "обеспечить комфортный результат".
- Футболистам предлагали 5 тысяч долларов. Немчанинов и Скиба сразу сообщили об этом руководство клуба.
- Впоследствии появилась информация, что предложение делал новый друг Артема Милевского Сергей Третьяк.
- Однако он отрицает все обвинения в попытке подкупа игроков.
- По информации футбольного комментатора Виктора Вацко, предложение сыграть с необходимой разницей поступало также другим игрокам Миная.