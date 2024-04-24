Следствие продолжается: Минай провел расследование "договорняка", в котором замешан друг Милевского

24 апреля 2024, 19:43
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ФК Минай

История с попыткой подкупа двух игроков Миная накануне поединка с Динамо получила продолжение. Закарпатский клуб уже провел внутреннее расследование скандального инцидента.

Перенесенный матч 16-го тура УПЛ завершился победой Динамо над Минаем со счетом 3:1. Перед поединком игрокам закарпатской команды предлагали “слить” игру.

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Реакция Миная на попытку подкупа

Минай отреагировал на скандал вокруг поединка. Клуб провел внутреннее расследование по факту попытки привлечь игроков к организации матчей с фиксированным результатом.

По итогам проверки Минай не имеет оснований подозревать футболистов в совершении неправомерных действий. Клуб выразил полное доверие игрокам и тренерскому штабу команды.

Впрочем, следственные действия в отношении инцидента продолжаются. Минай сообщил о сотрудничестве со Службой внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. Закарпатский клуб взял обязательство содействовать следствию, чтобы побороть такие позорные явления, как "договорные" матчи и поединки с фиксированными результатами.

Коротко о скандале с подкупом

  • Напомним, что накануне матча Минай – Динамо к игрокам закарпатской команды Дмитрия Немчанинова и Евгения Скибы обратился человек с предложением "обеспечить комфортный результат".
  • Футболистам предлагали 5 тысяч долларов. Немчанинов и Скиба сразу сообщили об этом руководство клуба.
  • Впоследствии появилась информация, что предложение делал новый друг Артема Милевского Сергей Третьяк.
  • Однако он отрицает все обвинения в попытке подкупа игроков.
  • По информации футбольного комментатора Виктора Вацко, предложение сыграть с необходимой разницей поступало также другим игрокам Миная.
Автор: Сергій Шаховець