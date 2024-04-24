Перенесений матч 16-го туру УПЛ завершився перемогою Динамо над Минаєм з рахунком 3:1. Перед поєдинком гравцям закарпатської команди пропонували "злити" гру.
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Реакція Минаю на спробу підкупу
Минай відреагував на скандал довкола поєдинку. Клуб провів внутрішнє розслідування за фактом спроби залучити гравців до організації матчів з фіксованим результатом.
За підсумком перевірки Минай не має підстав підозрювати футболістів у вчиненні неправомірних дій. Клуб висловив повну довіру гравцям та тренерському штабу команди.
Втім, слідчі дії стосовно інциденту тривають. Минай повідомив про співпрацю зі Службою внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ. Закарпатський клуб взяв зобов'язання сприяти слідству, щоб побороти такі ганебні явища, як "договірні" матчі та поєдинки з фіксованими результатами.
Коротко про скандал з підкупом
- Нагадаємо, що напередодні матчу Минай – Динамо до гравців закарпатської команди Дмитра Нємчанінова та Євгена Скиби звернулася особа з пропозицією "забезпечити комфортний результат".
- Футболістам пропонували 5 тисяч доларів. Нємчанінов та Скиба одразу повідомили про це керівництво клуба.
- Згодом з'явилася інформація, що пропозицію робив новий друг Артема Мілевського Сергій Третьяк.
- Проте він заперечив усі звинувачення у спробі підкупу гравців.
- За інформацією футбольного коментатора Віктора Вацка, пропозиція зіграти з необхідною різницею надходила також іншим гравцям Минаю.