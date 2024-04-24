Перенесенный матч 16-го тура УПЛ завершился победой Динамо над Минаем со счетом 3:1. Перед поединком игрокам закарпатской команды предлагали “слить” игру.

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Реакция Миная на попытку подкупа

Минай отреагировал на скандал вокруг поединка. Клуб провел внутреннее расследование по факту попытки привлечь игроков к организации матчей с фиксированным результатом.

По итогам проверки Минай не имеет оснований подозревать футболистов в совершении неправомерных действий. Клуб выразил полное доверие игрокам и тренерскому штабу команды.

Впрочем, следственные действия в отношении инцидента продолжаются. Минай сообщил о сотрудничестве со Службой внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. Закарпатский клуб взял обязательство содействовать следствию, чтобы побороть такие позорные явления, как "договорные" матчи и поединки с фиксированными результатами.

Коротко о скандале с подкупом