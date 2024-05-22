Суркис повторил жест Месси: Шахтер показал причину драки с игроками Динамо
Источник:Академия Шахтера
Украинское классическое между юношескими командами Шахтера и Динамо завершилось скандалом. Обе команды обвиняют друг друга в провокациях.
10 мая в рамках чемпионата U-19 Шахтер уступил Динамо со счетом 1:2. После поединка принципиальные соперники решили определить сильнейшего в кулачной драке.
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Что спровоцировало драку между командами
Ни одна из сторон не желает признавать свою вину в позорном поведении. Более того, каждый подготовил компромат на соперника.
Донецкий Шахтер решил уйти сразу с козырей и опубликовал момент, который спровоцировал драку. На видео голкипер киевлян Вячеслава Суркиса подбежал к трибунам и приложил ладони к ушам. Юные футболисты "горняков" не простили ему "жест Месси" и начали его толкать. После этого на поле выбежали все игроки и начали драку.
Видео скандального момента
Коротко о скандале на матче Шахтер – Динамо
- Напомним, что сначала заместитель генерального директора Динамо Сергей Мохник обвинил тренера Шахтера Алексея Белика в нападении на 70-летнего руководителя детско-юношеской школы "бело-синих" Александра Ищенко.
- В ответ Белик сообщил о неназванном представителе Динамо, который ударил 15-летнего воспитанника Академии "горняков".
- В свою очередь голкипер киевлян Вячеслав Суркис рассказал, как на протяжении матча в его адрес звучали оскорбления из уст детей из академии Шахтера.