10 травня в рамках чемпіонату U-19 Шахтар поступився Динамо з рахунком 1:2. Після поєдинку принципові суперники вирішили визначити сильнішого в кулачній бійці.

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Що спровокувало бійку між командами

Жодна зі сторін не бажає визнавати свою провину у ганебній поведінці. Ба більше, кожен підготував компромат на суперника.

Донецький Шахтар вирішив піти одразу з козирів та опублікував момент, який спровокував бійку. На відео голкіпер киян В'ячеслава Суркіса підбіг до трибун та приклав долоні до вух. Юні футболісти "гірників" не пробачили йому "жест Мессі" та почали його штовхати. Після цього на поле вибігли усі гравці та розпочали бійку.

Відео скандального моменту

Коротко про скандал на матчі Шахтар – Динамо