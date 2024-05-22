10 мая в рамках чемпионата U-19 Шахтер уступил Динамо со счетом 1:2. После поединка принципиальные соперники решили определить сильнейшего в кулачной драке.

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Что спровоцировало драку между командами

Ни одна из сторон не желает признавать свою вину в позорном поведении. Более того, каждый подготовил компромат на соперника.

Донецкий Шахтер решил уйти сразу с козырей и опубликовал момент, который спровоцировал драку. На видео голкипер киевлян Вячеслава Суркиса подбежал к трибунам и приложил ладони к ушам. Юные футболисты "горняков" не простили ему "жест Месси" и начали его толкать. После этого на поле выбежали все игроки и начали драку.

Видео скандального момента

Коротко о скандале на матче Шахтер – Динамо