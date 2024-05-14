В матче 28-го тура чемпионата Украины U-19 Динамо в меньшинстве победило сверстников из Шахтера со счетом 2:1. После финального свистка разгорелся грандиозный скандал.

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Неожиданный компромат на Динамо

По словам заместителя генерального директора Динамо Сергея Мохника, главный тренер "горняков" Алексей Белик ударил 70-летнего руководителя детско-юношеской школы "бело-синих" Алексея Ищенко. Столичный клуб пообещал обратиться в дисциплинарный комитет и комитет по этике УАФ, чтобы наказали виновных.

На что тренер "горняков" заявил, что не трогал Ищенко и рассказал о наличии компромата на представителя Динамо. По словам Белика, неназванный работник киевлян бил 15-летнего футболиста Шахтера. Бывший форвард сборной Украины заявил, что у него есть видео инцидента.

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко подтвердил факт наличия видео. Он добавил, что готов его предоставить представителям КДК.

При этом Вацко отметил, что недостойно вели себя обе команды. Поэтому дисциплинарные органы должны вынести справедливый вердикт.

Добавим, что из игроков Шахтера, которые были в заявке на матч против Динамо, 15 лет было только защитнику Егору Костюку. В отчетном поединке он отыграл полный матч.

Отметим, что УАФ уже начало расследование скандальных событий на матче между юношескими командами Шахтера и Динамо.

Динамо и Шахтер в борьбе за чемпионство U-19