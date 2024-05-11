Донецкий Шахтер U-19 в большинстве уступил сверстникам киевского Динамо со счетом 1:2 в матче 28 тура молодежного первенства. Это позволило "бело-синим" перегнать своего принципиального соперника на 2 очка и возглавить турнирную таблицу за две игры до завершения чемпионата.

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После финального свистка было горячо

После окончания матча на поле возникла стычка между игроками, которая едва не превратилась в драку. По мнению "горняков", киевляне слишком активно праздновали победу.

Однако не менее эмоционально было и за пределами футбольного поля. Параллельно свои споры устроил тренерский штаб обеих команд.

Как сообщил заместителя генерального директора Динамо Сергей Мохник, старший тренер Шахтера U-19 Алексей Белик ударил 70-летнего руководителя детско-юношеской школы Динамо Александра Ищенка.

Мы возмущены и считаем подобные действия такими, которые нельзя объяснить, и неприемлемыми. Динамо планирует обратиться в дисциплинарный комитет и комитет по этике УАФ,

– заявил Мохник.

Отметим, что в последних двух турах Динамо U-19 будет встречаться со сверстниками из Кривбасса и Руха, а юношеская команда "горняков" будет противостоять Днепру-1 и Полесью.

Важно. Основные команды Шахтера и Динамо сыграют в 28 туре УПЛ 11 мая во Львове на стадионе "Арена Львов". Матч начнется в 18:00, официальным транслятором поединка является телеканал UPL.TV.

Напомним, что за 3 тура до конца УПЛ-2023/2024 "горняки" опережают своего главного конкурента на 4 зачетных пункта. Если команда Пушича одержит победу, то она досрочно станет победителем турнира и завоюет свое 15-е чемпионство (у Динамо – 16).