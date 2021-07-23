Ворскла упустила победу в матче Лиги конференций

В четверг, 22 июля, первый украинский клуб сыграл в еврокубках в новом сезоне. Полтавская Ворскла на выезде сыграла против финского КуПС в матче Лиги конференций.

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Уже на пятой минуте встречи, футболист клуба КуПС Аньекпено Уго открыл счет после дальнего удара в ворота полтавчан. После того как Ворскле удалось перехватить инициативу, Ибрагим Кане сравнял счет, а Оливье Тиль вывел полтавский клуб вперед вследствие удачного пенальти во время второго тайма.

Впрочем, в конце игры, за несколько секунд до финального свистка, финнам все же удалось выровнять счет опять – Диого Томас спас свою команду после того, как забил мяч в ворота полтавчан.

Теперь Ворсклу ожидает домашний матч против КуПС. Он состоится в Полтаве 29 августа.

На официальном сайте Олимпиады Крым отделен границей от Украины

На официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио неправильно изображены границы Украины. На карте Крым отделен границей от Украины. Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой частью Украины и Крымом указана граница.

В МИД выясняют ситуацию

В комментарии 24 каналу пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал, что им известно о ситуации. Сейчас в ведомстве разбираются.

МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации,

– заявил Николенко.

Также в министерстве заверили, что сейчас это единственная информация по инциденту.

Матч Черноморец – Днепр-1 перенесен из Одессы

Черноморец матч против Днепра-1 должен был состояться в Одессе на домашней арене клуба. Однако поединок состоится не в Одессе, а в Днепре.

Футбольное поле одесского Черноморца в ужасном состоянии. 17 июля на этом стадионе состоялся концерт Monatik. Газон больше похож на огород, а не поле для футбола.

Пока неизвестно, сколько нужно времени, чтобы хотя бы немного улучшить качество газона в Одессе. Следующий матч "моряки" должны провести по графику дома 21 августа против Шахтера.

Черноморец в сезоне 2018/2019 не выступал в УПЛ.

Имена первых соперниц украинских теннисисток на Олимпиаде-2020

В японском Токио, который примет Олимпийские игры-2020, состоялась жеребьевка теннисных турниров в одиночном и парном разрядах.

В одиночных соревнованиях Украину будут представлять Элина Свитолина и Даяна Ястремская, в парных – Свитолина / Ястремская и сестры Киченок.