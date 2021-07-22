В одиночных соревнованиях Украину будут представлять Элина Свитолина и Даяна Ястремская, в парных – Свитолина/Ястремская и сестры Киченок.

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Соперницы украинок

Элина Свитолина (№6) получила четвертый номер посева и в первом круге встретится с Лаурой Зигемунд (№61) из Германии. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинка дошла до четвертьфинала, уступив Петре Квитовой.

Даяна Ястремская (№46) дебютирует в олимпийском турнире матчем против канадки Лейлы Фернандес (№72).

Свитолина и Ястремская в первом круге парного турнира сыграют против француженок Ализе Корне и Фионы Ферро.

Людмила Киченок и Надежда Киченок на старте встретятся с представительницами Индии Санией Мирзой и Анкита Райной. Для сестер Киченок это вторая Олимпиада: в 2016 году украинки проиграли в первом круге китаянкам Сюй Ифань и Чжэн Сайсай.