Ворскла втратила перемогу у матчі Ліги конференцій

У четвер, 22 липня, перший український клуб зіграв в єврокубках у новому сезоні. Полтавська Ворскла на виїзді зіграла проти фінського КуПС у матчі Ліги конференцій.

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Вже на п’ятій хвилині зустрічі, футболіст клубу КуПС Ан'єкпено Удо відкрив рахунок після дальнього удару у ворота полтавчан. Після того, як Ворсклі вдалося перехопити ініціативу, Ібрагім Кані зрівняв рахунок, а Олів'є Тіль вивів полтавський клуб вперед внаслідок вдалого пенальті під час другого тайму.

Втім, в кінці гри, за декілька секунд до фінального свистка, фінам все ж таки вдалося вирівняти рахунок знову – Діого Томас врятував свою команду після того, як забив м'яч у ворота полтавчан.

Тепер на Ворсклу очікує домашній матч проти КуПС. Він відбудеться в Полтаві 29 серпня.

На офіційному сайті Олімпіади Крим відділений кордоном від України

На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо неправильно зображені кордони України. На карті Крим відділений кордоном від України. У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone між материковою частиною України і Кримом зазначено межу.

У МЗС з'ясовують ситуацію

У коментарі 24 каналу прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що їм відомо про ситуацію. Наразі у відомстві розбираються.

МЗС доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації,

– заявив Ніколенко.

Також у міністерстві запевнили, що наразі це єдина інформація щодо інциденту.

Матч Чорноморець – Дніпро-1 перенесений з Одеси

Чорноморець матч проти Дніпра-1 повинен був відбутись в Одесі на домашній арені клубу. Однак поєдинок відбудеться не в Одесі, а у Дніпрі.

Футбольне поле одеського Чорноморця у жахливому стані. 17 липня на цьому стадіоні відбувся концерт Monatik. Газон більше схожий на город, а не поле для футболу.

Наразі невідомо, скільки потрібно часу, щоб бодай трохи покращити якість газону в Одесі. Наступний поєдинок "моряки" повинні провести за графіком вдома 21 серпня проти Шахтаря.

Чорноморець із сезону-2018/2019 не виступав в УПЛ.

Імена перших суперниць українських тенісисток на Олімпіаді-2020

В японському Токіо, який прийме Олімпійські ігри-2020, відбулося жеребкування тенісних турнірів в одиночному і парному розрядах.

В одиночних змаганнях Україну представлятимуть Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, у парних – Світоліна / Ястремська та сестри Кіченок.