Концерты уничтожили газон стадиона в Одессе

Футбольное поле одесского Черноморца в ужасном состоянии. 17 июля на этом стадионе состоялся концерт Monatik. Газон больше похож на огород, а не поле для футбола.

К теме Газон стадиона "Черноморец" в Одессе в ужасном состоянии после концертов: фото

Уже в субботу, 24 июля, на этом стадионе состоится еще один концерт – Макса Коржа. Одесскому клубу ничего не оставалось, как перенести домашний матч с Днепром-1 в Днепр. Номинальным хозяином поля остается Черноморец, не изменится и транслятор поединка второго тура – телеканал "Футбол".

У Черноморца также есть немалые проблемы с фанатами. Болельщики пригрозили клубу сорвать матч. Произошло это после того, как одесская команда взяла сразу 12 футболистов киевского Динамо.