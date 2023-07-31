На чемпионате мира по фехтованию Ольга Харлан убедительно победила россиянку Анну Смирнову. После поединка украинская саблистка отказалась пожимать руку представительнице страны-агрессорки. Такое поведение лидера сборной Украины не на шутку всколыхнуло болота Московии.

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Очередной фейк российской пропаганды

Чтобы скомпрометировать украинку россияне прибегли к проверенному методу – созданию фейков. Враждебное государство на своих информационных ресурсах распространило фейковую обложку французской сатирической газеты Charlie Hebdo.

Якобы всемирно известное издание высмеивает украинскую саблистку из-за ее поступка. На поддельной обложке Харлан изображена в агрессивно безобразном виде. Напротив нашей спортсменки нарисована приветливая россиянка, с удивлением наблюдающая за агрессией Харлан. Завершает фейковый рисунок подпись: "Истинная гордость своей страны".

Фейковый номер 1619 Charlie Hebdo за 2 августа / cpd.gov.ua

На самом деле, такого номера газеты вообще не существует. На официальном сайте Charlie Hebdo последний выпуск с номером 1618 опубликован 26 июля 2023 года. А указанный на фейковой обложке номер 1619 вообще еще не вышел. Его выпуск запланирован 2 августа и соответственно он еще не обнародован.

Обложки газеты Charlie Hebdo за июль/скриншот charliehebdo.fr

Россияне не в первый раз делают подделки зарубежных журналов, чтобы убедить своих граждан о поддержке всего мира. Вроде бы известный журнал высмеял достойный поступок Ольги Харлан.

Напомним, что МОК в знак поддержки Ольги Харлан квалифицировал ее на Олимпийские игры-2024. А Международная федерация фехтования вообще отменила обязательное правило рукопожатия. Более того, Ольгу допустили к соревнованиям на том же чемпионате мира по фехтованию. Так что обиженным российским пропагандистам осталось лишь штамповать фейки, чтобы притворяться победителями перед жителями болот.