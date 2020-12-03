После пятого тура Лиги чемпионов во многих группах определились команды, которые выйдут в следующий раунд. Но есть и такие группы, где на выход претендуют сразу четыре команды.

О ситуации в группах Лиги чемпионов после пятого тура читайте в материале 24 канала.

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Группа A

Команды: Бавария, Атлетико, Зальцбург, Локомотив

В этой группе пока выход в следующий раунд гарантировала себе Бавария. Еще и с первого места. За второе место ведут борьбу Атлетико и Зальцбург. Российской команде максимум повезет выйти в Лигу Европы.

Группа B

Команды: Боруссия( Менхенгладбах), Шахтер, Реал, Интер

Квартет с величайшей интригой. И наиболее интересный для украинцев. Здесь каждая команда сохраняет шансы выйти из группы. И лишь Боруссия гарантировала себе выход в евровесну. Вот только будет ли это Лига чемпионов или Лига Европы – станет известно после последнего матча в группе.

Что касается Шахтера, то дончане имеют шансы как выйти из группы с первого места (надо побеждать Интер, и чтобы Боруссия не выиграла у Реала), так и вообще оказаться четвертыми (в случае поражения Интера и получения очков Реалом).

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Группа C

Команды: Манчестер Сити, Порту, Олимпиакос, Марсель

Тут все понятно: МанСити и Порту выходят в следующий раунд. Команда украинца Александра Зинченко сделает это с первой ступеньки. Остался лишь вопрос о третьем месте. Лучшие шансы у Олимпиакоса благодаря голу на выезде в матче против французов. Кроме того, греки в последнем туре будут принимать Порту. Марсель же отправится к Манчестер Сити.

Группа D

Команды: Ливерпуль, Аталанта, Аякс, Мидтьюлланн

Здесь пока Ливерпуль оформил выход в следующий раунд. А за вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов поборются Аталанта и Аякс. Игра состоится в Амстердаме. Команду украинца Руслана Малиновского устроит и ничья, ведь они опережают соперника на одно очко.

Группа E

Команды: Челси, Севилья, Краснодар, Ренн

В этой группе все стало известно после пятого тура. Разгромная победа Челси благодаря покеру Жиру над Севильей вывела англичан на первое место в группе. В матче за третье место российский Краснодар победил Ренн. После шестого тура ситуация в группе не изменится.

Группа F

Команды: Боруссия (Дортмунд), Лацио, Брюгге, Зенит

Здесь пока Боруссия обеспечила себе выход в следующий раунд. А Зенит – вылет из еврокубков. За второе место поборются Лацио и Брюгге. Матч состоится в Риме, и команде украинца Эдуарда Соболя надо только побеждать.

Группа G

Команды: Барселона, Ювентус, Динамо, Ференцварош

Еще после четвертого тура было известно, какие команды из этой группы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Чуда не произошло – это Барселона и Ювентус. Остается лишь вопрос с какого места.

Динамо и Ференцварошу оставили решать между собой, кто заслужил третье место в очной встрече в последнем матче в Киеве. Динамо устроит и ничья 0:0 и 1:1. Но лучше победа.

Группа H

Команды: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, РБ Лейпциг, Башакшехир

Сразу три команды набрали по девять очков – МЮ, ПСЖ и РБ Лейпциг. Они между собой и определят третьего лишнего в Лиге чемпионов. Скорее всего это произойдет в матче РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед. ПСЖ же будет принимать Башакшехир. Турецкая команда потеряла любые шансы на выход в еврокубковую весну. Но в случае ничейного результата у Германии и поражения ПСЖ дома именно французский клуб вылетит в Лигу Европы.