Після п'ятого туру Ліги чемпіонів в багатьох групах визначилися команди, які вийдуть в наступний раунд. Але є й такі групи, де на вихід претендують одразу чотири команди.

Про ситуацію в групах Ліги чемпіонів після п'ятого туру читайте в матеріалі від 24 каналу.

До теми Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Група A

Команди: Баварія, Атлетіко, Зальцбург, Локомотив

В цій групі поки вихід у наступний раунд гарантувала собі Баварія. Ще й з першого місця. За друге місце ведуть боротьбу Атлетіко та Зальцбург, які зіграють в Австрії в останньому турі. Російській команді максимум пощастить вийти в Лігу Європи. І це за умови, що вони переможуть на виїзді Баварію, а Зальцбург програє Атлетіко.

Група B

Команди: Боруссія (Менхенгладбах), Шахтар, Реал, Інтер

Квартет з найбільшою інтригою. І найбільш цікавий для українців. Тут кожна команда зберігає шанси вийти з групи. І лише Боруссія гарантувала собі вихід в євровесну. От тільки чи буде це Ліга чемпіонів, чи Ліга Європи – стане відомо після останнього матчу в групі.

Щодо Шахтаря, то донеччани мають шанси як вийти з групи з першого місця (треба перемагати Інтер, і щоб Боруссія не виграла в Реалу), так і взагалі опинитися четвертими (у випадку поразки Інтеру та здобуття очок Реалом).

Детальніше Що потрібно Шахтарю, щоб вийти у плей-офф Ліги чемпіонів

Група C

Команди: Манчестер Сіті, Порту, Олімпіакос, Марсель

Тут все зрозуміло – МанСіті та Порту виходять в наступний раунд. Команда українця Олександра Зінченка зробить це з першої сходинки. Лишилося лише питання щодо третього місця. Кращі шанси в Олімпіакоса завдяки голу на виїзді у матчі проти французів. Окрім того, греки в останньому турі прийматимуть Порту. Марсель же відправиться до Манчестер Сіті.

Група D

Команди: Ліверпуль, Аталанта, Аякс, Мідтьюлланн

Тут поки Ліверпуль оформив вихід у наступний раунд. А за другу путівку в плей-офф Ліги чемпіонів поборються Аталанта та Аякс. Гра відбудеться в Амстердамі. Команду українця Руслана Маліновського влаштує і нічия, адже вони випереджають суперника на одне очко.

Група E

Команди: Челсі, Севілья, Краснодар, Ренн

В цій групі все стало відомо після п'ятого туру. Розгромна перемога Челсі завдяки покеру Жиру над Севільєю вивела англійців на перше місце в групі. В матчі за третє місце російський Краснодар переміг Ренн. Після шостого туру ситуація в групі не зміниться.

Група F

Команди: Боруссія (Дортмунд), Лаціо, Брюгге, Зеніт

Тут поки Боруссія забезпечила собі вихід в наступний раунд. А Зеніт – виліт з єврокубків. За друге місце поборються Лаціо та Брюгге. Матч відбудеться в Римі, і команді українця Едуарда Соболя треба лише перемагати.

Група G

Команди: Барселона, Ювентус, Динамо, Ференцварош

Ще після четвертого туру було відомо, які команди з цієї групи вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дива не сталося, це Барселона та Ювентус. Залишається лише питання, з якого місця.

Динамо та Ференцварошу залишили вирішувати між собою, хто заслужив на третє місце в очній зустрічі в останньому матчі в Києві. Динамо влаштує і нічия 0:0 та 1:1. Але краще перемога.

Група H

Команди: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, РБ Лейпциг, Башакшехір

Одразу три команди набрали по дев'ять очок – МЮ, ПСЖ та РБ Лейпциг. Вони між собою й визначать третього зайвого в Лізі чемпіонів. Скоріш за все це відбудеться у матчі РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед. ПСЖ же прийматиме Башакшехір. Турецька команда втратила будь-які шанси на вихід в єврокубкову весну. Але у випадку нічийного результату в Німеччині та поразки ПСЖ вдома, саме французький клуб вилетить в Лігу Європи.